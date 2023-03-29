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Bolu Dağı'nda TIR kazası: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Dağı'nda TIR kazası: İstanbul yönü trafiğe kapandı
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Bolu Dağı geçişinde bir TIR'ın kayarak yolu kapatması nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapandı.

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kar yağışı sebebiyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkinde bir TIR kayarak yolu kapattı. Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Polis ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık mevkinden araçları geri döndürerek TEM Otoyolu'na girmesini sağlıyor.

Karayolları ekipleri, yolu kapatan TIR'ın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler D100 bolu dağı istanbul trafik kaza
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