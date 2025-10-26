Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi

Bir yıl önce başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Bölücü terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

Terörsüz Türkiye süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim 2024 tarihinde partisinin TBMM grup toplantısında "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" çağrısıyla başlamıştı.

PKK'nın eli kanlı terörist başı Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025 tarihinde terör örgütüne silah bırakma çağrısı yaptı.

Terör örgütü PKK ise 1 Mart 2025'te örgütü feshetme kararı aldığını ve silah bırakacağını duyurdu.

11 Temmuz'da bir grup terörist sembolik silah bırakma töreni gerçekleştirdi.

Ağustos ayında sürecin hukuki altyapısını oluşturmak ve çalışmaları yürütmek amacıyla TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

PKK, TÜRKİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİ

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Bölücü terör örgütü bugün itibariyle Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "PKK'nın Türkiye’nin içindeki unsurları ile Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı ve illegal yapılarının feshi ve silah bırakmasının devam etmesi, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin asli gündemidir. PKK'nın silah bırakmaya kesintisiz devam etmesi 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yol haritasının ana başlığıdır. Bugünkü gelişmelerle beraber, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağının açıklanması, 'Terörsüz Türkiye' yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır. Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir. Yol haritası 'Terörsüz Türkiye' hedefi için olumlu sonuçlar üretmeye devam etmektedir" dedi.

'KOMİSYONUN ÇİZECEĞİ POZİTİF ÇERÇEVE NETLEŞECEKTİR'

Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, demokrasinin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bunun doğal ve ayrılmaz sonucu olan 'terörsüz bölge' hedefi, komşu ülkeler başta olmak üzere yakın bölgemizde, terör örgütleri üzerinden emperyalist vesayet kurulmasına karşı bir duruştur. Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile oluşan stratejik-politik zemin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesiyle sürecin bir devlet politikasına dönüşmesi, zamanın ruhuna uygun ve etrafımızdaki meydan okumalara cevap niteliğinde büyük bir çerçeve inşa etti. Yüce Meclis’in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarıyla olgunlaşan desteği ve yol göstericiliği, sürecin yegane 'siyasal özne'sinin milli irade olduğunu net şekilde ortaya koydu. Bundan sonrasında, silah bırakma ve fesih sürecinin kesintisiz devam etmesine dönük adımların atılması, hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Fesih ve silah bırakma sürecinin devam etmesiyle, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çizeceği pozitif çerçeve netleşecektir" ifadelerini kullandı.

'YOL HARİTASINI ZEHİRLEYENLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Ayrıca, sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yakın bölgemizde gelişen kaos siyasetlerinin arkasındaki odakların, siyasi, istihbari ve fiili sabotaj girişimlerinin farkındayız. Bunlara karşılık kararlılıkla yol haritasını işletiyoruz. Farklı siyasi görüşten partilerin varlığı ve desteği siyasi zenginliktir, tüm bu sürecin gücüne güç katmaktadır. Bu siyasin zenginliğin 'devletimizin nitelikleri'ne ve 'milletimizin değerleri'ne uygun biçimde korunması ve ana hedefe ilerlemesi yol açıcı olacaktır. Süreci ana odağından uzaklaştıran haksız isnatlar ve iftiralarla, marjinal ve maksimalist yaklaşımların yol haritasını zehirleyen yan etkiler oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın desteğiyle ve kardeşliğimiz, tarih ve kader birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle devletimizin tüm kurumları 'terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir."

AK PARTİLİ EFKAN ALA: YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILACAK

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ala, "Terörsüz Türkiye' hedefine doğru, aziz milletimizin desteğiyle, kararlı adımlarla yürüyoruz. Son açıklamaları ve atılan adımları terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendiriyoruz. İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Dünyada ve Türkiye’nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir" dedi.

'ÜLKEMİZ, BU SORUNDAN KURTULACAKTIR'

Ala, açıklamasının devamında, "Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine, fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz; kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için, herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerine yer verdi.