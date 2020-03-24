Bolu'da 20 kişi karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve vatandaşlar ülkeye getiriliyor. Pakistan'da yaşayan 20 Türk vatandaşı, İstanbul Havaalanı'ndan otobüslerle Bolu'ya getirildikten sonra geniş güvenlik önlemi altında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hayrettin Tokadi Yurdu'na yerleştirildi.

Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta, Pakistan'dan gelenler kayıtları yapıldıktan sonra kan örnekleri alınarak 14 gün boyunca kalacakları odalarına gönderildiler.

Bolu'da, Yunanistan, Kolombiya ve Pakistan'dan gelen Türk vatandaşı toplam 69 kişi bulunuyor.