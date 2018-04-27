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  3. 27 Nisan 2018 16:11

Bolu'da 318 metrede bulundu...

Bolu'nun Yuva köyü sınırları içerisinde yapılan çalışmalarda yerin 318 metre derinliğinde karbondioksit gazı rezervi bulundu.

Bolu'da 318 metrede bulundu...
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Bolu’nun Yuva köyü sınırları içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında yerin 318 metre derinliğinde karbondioksit gazı rezervi bulundu.

Bolu'ya bağlı Yuva köyünde 2015 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından kömür arama çalışması yapılmıştı. Çalışma yapıldığı sırada 318 metre derinlikte gaz patlaması oldu. Yapılan araştırmada gazın karbondioksit gazı olduğu belirlendi. Kömür arama çalışmasında çıkan gazı incelemek isteyen özel bir firmanın yetkilileri, gerekli izinleri alarak Yuva köyü Kocakır mevkisisinde gazın bulunduğu yere sondaj kuyusu açtı. Açılan sondaj kuyusunun 316’nci metresinde su ile karbondioksit gazına rastlandı. Gaz üzerinde yapılan incelemede, içerisinde hidrojen sülfür bulunmadığı ve yüzde 98 saflıkta olduğu tespit edildi.

İLK ETAPTA 50 BİN TON

Konuyla ilgili açıklama yapan Yuva Köyü Muhtarı Murat Erdoğan, “Gaz ilk çıktığında, çalışma gaz çalışması olmadığı için kuyu kapatılmıştı. Daha sonra tekrar kuyu açıldı ve ilk andaki basınç 12 bar civarındaydı. Gaz dışarı sulu halde gelirken, 3-4 gün sonra saf hale dönüştü. Gazın kapasitesi ilk etapta 50 bin ton civarındaydı. Şu anda 15 bin tonlara düştü. Bolu’da böyle bir çalışma yapılıp gazın dışarı çıkarılması bizi sevindirdi” dedi. 

İHA

gaz , bolu , rezerv , karbondioksit
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