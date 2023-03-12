AFAD'dan alınan bilgiye göre, Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında deprem hareketliliği devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Bolu'da saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü.