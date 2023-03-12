  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Bolu'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanında deprem hareketliliği devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Bolu'da saat 16.31'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.14 kilometre olarak ölçüldü. 

Adana'da 4.4 büyüklüğünde depremAdana'da 4.4 büyüklüğünde depremGüncel

 

 

Etiketler bolu deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu'nu karşılayan AK Partili vekil ''tesadüf'' dedi
Adana ve Kayseri'de deprem
14 Mayıs seçimlerine dair merak edilen 10 soru 10 cevap
Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'na bir destek daha
Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü
BTP lideri Hüseyin Baş: Kızılay'ın 140 bin liraya sattığı çadırı 32 bin liraya aldık
Adana'da şiddetli deprem
Helallik isteyen Erdoğan'a vatandaştan sert tepki
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları güncellendi! İşte o liste...
Konya'da ''Selin Ciğerci'' gerginliği! ''Seni burada istemiyoruz'' sloganları attılar