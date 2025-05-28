  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Bolu Merkez'de saat 01.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Bolu'nun Merkez ilçesinde saat 01.13'te yerin 8.15 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 8.15 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

AFAD verilerine göre saat 01.13’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem birkaç saniye boyunca etkili oldu. Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.

Deprem anlarında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

 

text-ad
Etiketler deprem deprem oldu bolu bolu'da deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat! 3 ilçede 7 saatlik su kesintisi İstanbullular dikkat! 3 ilçede 7 saatlik su kesintisi Saraçhane'deki eylemleri canlı yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası verildi! Saraçhane'deki eylemleri canlı yayınlayan Sözcü TV'ye 10 gün boyunca ekran karartma cezası verildi! Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı Arda Turan'ın yeni takımı resmen açıklandı Borsa İstanbul'da umduğunu bulamayan Gülben Ergen isyan etti Borsa İstanbul'da umduğunu bulamayan Gülben Ergen isyan etti Cem Küçük yeni operasyonun adresini canlı yayında açıkladı Cem Küçük yeni operasyonun adresini canlı yayında açıkladı Osman Gazi Karadeniz yolcusu! Üretim iki katına çıkacak Osman Gazi Karadeniz yolcusu! Üretim iki katına çıkacak Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım Bakan Yerlikaya'dan veda eder gibi paylaşım