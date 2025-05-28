Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu Merkez'de saat 01.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre; Bolu'nun Merkez ilçesinde saat 01.13'te yerin 8.15 kilometre altında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 8.15 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirlendi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

AFAD verilerine göre saat 01.13’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem birkaç saniye boyunca etkili oldu. Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı.

Deprem anlarında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...