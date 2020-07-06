Bolu'da 458 kişiye maske cezası

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in vaka sayılarında artış olduğunu açıklamasının ardından kentteki koronavirüs tedbirleri artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 11 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 458 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı. Toplam uygulanan cezanın miktarının 412 bin 200 lira olduğu belirtilirken, denetimlerin devam edeceği ifade edildi.