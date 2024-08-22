Bolu'da bir yangın daha...

Bolu'da dün meydana gelen ve kontrol altına alınan yangına yakın bir mesafede yeni bir yangın daha çıktı.

Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına alınan yangına yakın bir noktada, otluk alanda yeni bir yangın başladığını duyurdu.

OGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bolu Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz. YeşilVatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım.