Bolu'da festivalde bir ton hamsi tüketildi

Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen hamsi festivali bu yıl da Abant Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi.

Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu’nca düzenlenen festivale yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Mangalda pişirilen bir ton hamsi katılımcılara ikram edildi.

Müzik eşliğinde horon oynayan, halay çeken davetliler hep birlikte eğlendi.

Öğrenciler ekmek arası hamsi yedi

Türkiye’nin birçok ilinden Abant’a gelen öğrenciler, hem ekmek arası hamsi yedi hem de eğlenceli anlar yaşadı.

"Akşama kadar horon tepeceğiz"

Etkinliğe katılan öğrenci Ayşe Korkmaz, "Abant’ta geleneksel olarak düzenlenen festivale bu sene de katıldık. Bu yıl bir ton hamsi dağıtıldı. Ekmek arası hamsilerimizi yedik, şimdi de akşama kadar horon tepeceğiz." dedi.