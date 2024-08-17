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Bolu'da ormanlık alanda yangın

Bolu'da ormanlık alanda yangın
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Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 11 helikopter ile 108'i arazöz olmak üzere 356 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 1213 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Etiketler bolu yangın ormanlık alanda yangın
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