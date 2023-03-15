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Bolu'da seçim araçlarından vergi alınacak

Bolu'da seçim araçlarından vergi alınacak
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sürecinde belediye sınırları içerisinde seçim araçlarından reklam vergisi alınacağını duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi sınırlarında araç giydiren siyasi partilerden ilan reklam vergisi alacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Başkan Özcan, seçim kurulunun izin verdiği yerler haricinde bayrak ve pankart asanlara, müzik yayınlayanlara 40 bin 189 liraya kadar ceza kesileceğini duyurdu.

Tanju Özcan, ‘Acımız henüz çok taze!’ başlığı ile sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Bolu Belediye sınırında araç giydiren siyasi partilerin araçlarından ilan reklam vergisi alınacak, parti binası önü ve seçim kurulunun izin verdiği yerler hariç, bayrak pankart vs asanlara, müzik yayınlayanlara 40.189 TL’ye kadar ceza tahakkuk edilecektir.”

DHA

Etiketler bolu tanju özcan seçim araçları reklam vergisi
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