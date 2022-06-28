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Bolu'da sel: İki köprü yıkıldı, yol çöktü

Bolu'da sel: İki köprü yıkıldı, yol çöktü

Bolu'nun Mengen ilçesinde derelerin taşması sonucu 2 köprü yıkıldı, Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü.

Bolu’da iki gündür etkili olan sağanak dün gece saatlerinde şiddetini artırdı.

Mengen ilçesinde derelerin taşması nedeniyle Yörükler ve Kadısusuz köprüleri yıkıldı. Mengen ile Pazarköy arasındaki yol çöktü.

Yolun tahrip olması nedeniyle bölgede yaşayanların ilçe merkeziyle ulaşımı kesildi. Ulaşımın sağlanamadığı bölgede AFAD, belediye ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

Taşkınlar nedeniyle Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı. Bölgede çalışmalar devam ediyor. (DHA)

Etiketler bolu sel
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