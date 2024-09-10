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Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınında çok sayıda itfaiye ve arazöz aracı yangına müdahale etti. Yangın, müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Göynük ilçesi Karaardıç köyü yakınlarında başlamıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangını için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde yangının etrafı çevrildi.

Yaklaşık 3 saatlik mücadelenin sonucunda alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

 

Etiketler bolu Bolu yangın Bolu yangın son durum
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