Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası mevkiilerinde etkili olan kar yağışı ile yeşil alanlar beyaza büründü.

GECE BOYUNCA DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, yüksek kesimlerde kar yağışı gece boyunca devam edecek. Hafta sonu yağışın beklenmediği Bolu’da hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi.

YAYLALAR BEYAZA BÜRÜDÜ

Rize ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.