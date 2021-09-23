  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü

Bolu'da kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağarken bölgede ayrıca siste etkili oldu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımındaki Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, saat 16.30 sıralarında hafif şekilde kar yağdı.

Kar yağışı bir süre sonra etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarla, araçların üzerinde ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu.

Bölgede ayrıca yoğun sis etkili oluyor.

Etiketler kar sis yağış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siirt'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki büyüleyen ''Işık Hadisesi'' kamerada!
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı: Sürpriz karar!
Fulya ile Umudun Olsun canlı yayınında Türkiye'yi şoke eden anlar
Fotoğraflar Türkiye'den! Mevsimin ilk karı düştü
Ünlü anketçiden çok konuşulacak Bahçeli - Erdoğan iddiası
Öğrencisine tacizle suçlanan Prof. Dr. Celal Şengör’den flaş karar
Ters ışıkta kalan Demet Özdemir'in görüntüsü olay oldu
Önce Putin şimdi de Esad rejimi! ''Türkiye derhal geri çekilmeli''
Türkiye'de ayda tam 30 bin TL kazanıyordu... Herşeyi bir kenara bıraktı ve...
Emniyet müdür yardımcısının şehit edildiği olayda 40 polise soruşturma