Bomba kulisi açıkladı: CHP'nin İzmir adayı kim olacak?

Yerel seçimlere 80 gün kala partilerden aday kulisleri de hızla yayılmaya devam ediyor.

CHP'de mevcut belediye başkanlarıyla devam edilip edilmeyeceği sorusu cevabını ararken, Aydın, Adana ve Mersin'de mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı alındı. İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri kesinlikle çizilirken, Genel Başkan Özgür Özel'in, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'yı aday göstermeye hazırlandığı iddia edildi. Atilla da, göreve hazır olduğunu söyledi.

Tunç Soyer ile Özgür Özel görüştü

CHP eski Milletvekili ve TV100.com yazarı Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında "İzmir'de hava değişti. Bir bilgi aldım ama doğrulatamadım. Tunç Soyer ile Özgür Özel'in bu akşam görüştüğü yönünde. Fakat doğrulattığım bilgiyi aktarayım. İzmir'de Özgür Özel'in Olgun Atilla'ya ibreyi çevirdiğini bilgisini aldım." dedi.

Neden Olgun Atilla?

"Atilla'nın hem genç olması, hem Bornova Belediye Başkanlığı'nı yapmış olması hem İmamoğlu ve Özel ile eşit derecede yakın olması ibrenin Atilla'ya çevrilmiş olduğunu gösteriyor" diyen Barış yarkadaş, Olgun Atilla ile görüştüğünü ve "Bu görev bana verilirse Türkiye'nin en başarılı belediyecilik anlayışını Türkiye'de kökleştirmek istiyorum" dediğini söyledi.

3 büyükşehir başkanı ile devam kararı

CHP Parti Meclisi toplantısı yarın yapılacak ve toplantıdan sonra 300'e yakın adayın isminin duyurulması bekleniyor. Adayları açıklanacak kentler arasında Adana, Mersin, Aydın, Samsun, Kocaeli de bulunuyor. Adana’da Zeydan Karalar, Mersin’de Vahap Seçer, Aydın’da Özlem Çerçioğlu'nun yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken Ankara ve İstanbul’da bazı ilçe belediye başkan adaylarının da netleşebileceği ifade ediliyor.

Antalya ve Hatay belirsiz

Antalya'da memnuniyet anketlerinden geçer not alamayan mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in en güçlü rakibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. Ancak henüz karar verilmiş değil. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yola devam edilip edilmemesi de tartışılıyor.