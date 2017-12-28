Bombalı araç soruşturmasında yeni gelişme

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüs soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsle ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı.Patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün de yakalandığı ortaya çıktı.

Bahçelievler'de 13 Aralık'ta kapalı kasa bir minibüste 60 kilogram patlayıcı bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsabında gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevkedildi.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden, terör örgütü PKK adına bombalı saldırı yapmak için Kandil'den geldiği belirlenen Hamza D'nin de arasında bulunduğu 11'i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrol tedbirleri uygulanarak, 4'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, 13 Aralık'ta Bahçelievler Mahmutbey 18. Sokak'ta park halindeki beyaz renkli bir minibüste yapılan aramada, düzenekli şekilde 60 kilogram "RDX", "PETN" ve "HMX" türü patlayıcılar ve patlayıcıyı güçlendirmek için yerleştirilmiş yüklü miktarda alüminyum tozu ele geçirilmişti.

İKİNCİ BOMBALI ARAÇ DA YAKALANMIŞ

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı. İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden H.G.'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi.