Borç yapılandırma paketi gündemde: Erdoğan açıklama yapıyor

Merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Recep ayına, 21 Şubat'ta Şaban ayına ve 23 Mart'ta Ramazan ayına kavuşuyor, 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'na 28 Haziran'da kurban bayramına vasıl oluyoruz. Bilindiği gibi seçimlerin tarihi 18 Haziran'dı. Bu tarihi hem kurban bayramı arefesi, dolayısıyla hac dönemine, hem çocuklarımızın sınav takvimine denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacını duyduk.

"14 MAYIS EN UYGUN TARİH"

Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.



Bu yeni yönetim sistemimizin ikinci seçimi olacaktır. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülke ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrakinin bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinden milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.



Bu kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, programlarını uygulamaya koyması, hedefleri doğrultusunda yol yürümesi hayati öneme sahiptir. Türkiye artık kendi özgür politikaları ve eylemleri geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. Ülkemizin sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık ve gördük. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahı ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir.



Biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, ne istediğine neyi dayattığına bakmadan istiklal ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle geleceğimize daha bir başka güvenle bakmayı başardık. Bizi kendi sorunlarımız altında ezmek için kullanılan araçları ya etkisiz hale getirdik ya sınırlarımızın dışına attık. Güvenliğimiz terör örgütlerinin tehditlerini bertaraf ederek bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hale gelerek istikrarımıza destek olacak seviyeye yükseldi. Yatırımı, istihdamı, ihracatıyla dünyanın takdirini kazanan bir yere geldik. Eğitim, sağlık, ulaşım, enerjide her alanda vizyonlarımızı destekleyecek yaygınlığa ve etkinliğe kavuştuk. Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, aşmamız gereken handikaplarımız var. Hamdolsun potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin de üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine böyle bir fotoğrafla gitmektedir.



Türkiye Yüzyılı'nı herhangi bir siyasi program değil ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz. Son kabine toplantımızdan bugün yine eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurundaydık. Esnaf ve sanatkarlarımızla 10 Ocak'ta coşkulu buluşma gerçekleştirdik. Burada ahilerimizle hasret giderdik. Ertesi gün uluslararası ombudsmanlık konferasında dost ve kardeş ülkelerin kamu denetçileriyle insan haklarının geleceği üzerine değerlendirmede bulunduk. İstanbul'un en büyük kütüphanesini Rami Kışlası'nda açarak özellikle gençlerimize yeni bir kitap, kültür, sanat vahası kazandırdık. Muğla ve Fethiye'ye 14 Ocak Cumartesi yaptığımız ziyaret, toplu açılış, sivil toplum ve gençlerimizle kucaklaşmamızdan her bakımda dolu dolu geçti.