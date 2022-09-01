Borcu 100 milyon TL'yi aşan AK Partili belediyeden yarım milyarlık millet bahçesi

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 100 milyon TL'nin üzerinde borcuna rağmen yarım milyarlık Millet Bahçesi projesini ihale etti.

100 milyon TL'nin üzerinde borcu olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit'e millet bahçesi yapmak için kesenin ağzını açtı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre Türkiye'nin en pahalı millet bahçelerinden biri olacak olan proje, için belediye tarafından 405 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. Kocaeli Fuarı'nın yerine yapılacak olan İzmit Millet Bahçesi 2023'de tamamlanacak.

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz 2022'de ihaleye çıkarak İzmit Millet Bahçesi yapılacağını duyurdu. İhaleye altı firma teklif verdi. En düşük teklif 405 milyon TL oldu. AK Partili Belediye 24 Ağustos 2022'de millet bahçesi için 405 milyon TL'lik sözleşme imzaladı. Kocaeli Fuarı'nın yerine kurulacak olan İzmit Milet Bahçesi işi yapımı kapsamında 13.500 metrekarelik alanda binalar ve 276 bin metrekarelik çevre düzenleme işi yapılacak. Sergi yapıları, eğlence merkezleri, kafeler, yeme-içme mekanları, gözlem kuleleri, gün batım terasları, kuş gözlem evi, kürek spor kulübü ve spor alanları olacak.

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