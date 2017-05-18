Borcunu ödemeyenleri böyle rezil etti

Giresun'un Doğankent ilçesinde alacaklarını tahsil edemeyen esnaf sıra dışı bir yönteme başvurdu. Bir yılı aşkın süredir alacaklarının peşinde koşmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade eden Erdoğan Sarı sonunda iflasın eşiğine geldiğini söyledi. İlçede küçük çaplı ayakkabı dükkanı bulunan Erdoğan Sarı, daha önce ayakkabılarını satmak için yaptırdığı vitrine bu sefer alacaklılarının listesini asarak borçluları ifşa etti.

Bu yönteme mecbur kaldığı için başvurduğunu kaydeden Sarı “Bizler küçük esnafız. Peşin alıp, veresiye satarız. Zamanında da alacaklarımızı tahsil edemezsek sattıklarımızın yerine yeni mal koyamayız. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. İlçemiz zaten küçük bir yer. Böyle küçük bir ilçede de onlarca değil yüzlerce alacaklı olunca haliyle dükkana yeni mallar koyamadık. Herkes fındıkta diye veresiye defterine yazdırır. Ancak aradan nice fındık mevsimi geldi geçti. Artık alacaklarımızı alsakta sattıklarımızın yerine koyamıyoruz. Çünkü 30 TL'ye alınan ayakkabı bugün 100 TL’den daha pahalı. Ancak borç 3-4 yıl önceki borçlar. Buna rağmen yine de çok uğraşmama rağmen alacaklarımı tahsil edemeyince vitrinler boş kaldı. Şimdi boşalan ayakkabı vitrinine alacaklıların listesini asarak teşhir ediyorum. Temennim mahcup olurlar da borçlarını öderler” dedi.