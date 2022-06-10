Border Collie ırkı köpekler, oldukça sağlıklı ve dayanıklı yapıdadır. Çevik ve hareketli yapıları ile öne çıkarlar. Orta yapıya sahip iskelet sitemi bulunur.

Eğitimleri başarılı ve kolay geçen zeki köpekler arasında bulunurlar. Akıllı köpekler arasındadırlar.

Border Collie köpekler, İskoç Çoban Köpeği ya da Highland Collie olarak da adlandırılmaktadır.

Köpeğe ait tüy özellikleri uzun ve kısa olarak farklı özellikte olabilmektedir. Fazla enerjiktir bu sebeple durduğu yerde durmaktadır.

Oyun oynamaktan fazlasıyla hoşlanırlar.

Canlı ve hareketli yapısına uygun onunla zaman geçirmeye meraklı olan kişiler tarafından sahiplenmeye ihtiyaç duymaktadır. Boş zamanı olmayan ve aktiviteler için köpeği ile zaman geçirmek istemeyenler için uygun bir köpek cinsi değildir.

Border Collie köpeklerler çalışkan ve zeki özellikleri ile öne çıkarlar. Çok hızlı hareketlere sahip olması ile bilinirler.

Sürekli farklı şeyler ile meşgul olmaktan hoşlanırlar. İşkolik yapılı bir yapıya sahiptirler. Düzenli olarak egzersiz yapmaya ihtiyaç duyarlar. Sıklıkla koşma, kovalama ve yer kazma eğilimine sahiptirler.

Border Collie’nin çoban köpeği kökenine sahip olduğunda sürüleri gözetleme eğilim, gösterir.

Border Collie köpekler sevgiye ihtiyaç duyarlar. Oldukça ilgi isteyen ve çocuksu yanı buluna köpek ırkıdır.

Sahibi ile zaman geçirmekten çok hoşlanır.

Aile dostu sadık bir köpek türüdür. Verilen komutları harfiyen yerine getirme becerisine sahiptirler.

Border Collie köpekler akıllı olduklarında kısa sürede kolayca eğitilir. Eğitim esnasında ödüllendirilmesi büyük önem taşır. Görevleri üstlenme konusunda başarılıdır. Çeşitli beceri yarışmalarında başarı elde eden bir köpek ırkıdır.

Border Collie köpekler lideri tarafından iyi eğitilmelidir. Komutları yerine getirmesi için gerekliğe eğitimler, doğru zamanda verilmelidir. Aksi halde yönetici ruhlu olan bu köpekler kendi bildiği şekilde hareket ederler. Oldukça duygusal yapılıdır Bu yüzden eğitim sürecince sert ve yüksek ses tonundan kaçınılmalıdır.

Özellikle yavruluk döneminde gerekli eğitimler sağlanmalıdır. Bu süreçte hem eğitimi hem de sosyalleşmesi sağlanmalıdır. İnsanlar ve farklı hayvanlar ile iletişim kurması önemlidir. Aksi halde korkak ve çekingen bir köpeğin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Apartmanda beslemek için pek uygun değildir. Fazla hareketli oluşu burada beslenmesini ve büyütülmesini güç hale getirebilir. Gür sesiz ve halama potansiyeli ile apartmandaki kişileri rahatsız edebilir.

Bahçeye sahip binalarda küçük bir kulübe içerisinde mutlu ve sağlıklı bir şekilde bakımı gerçekleştirilebilir.

Rahat hareket imkânı sunan bahçelerde ve sabit bir noktaya bağlı kalmadan yaşam sürmekten hoşlanırlar.

Border Collie köpekler itaatkâr ve çalışkan olarak bilinir. Farklı şehirlerin kırsal alanlarında da şehir merkezlerinde de rastlanabilir.

Popülaritesi yüksek olan bir köpek ırkı olduğunu söylemek isteriz.

Border Collie Tarih

Border Collie Tarihi, 1800’lü yıllara dayanır. En başta koyun sürüsüne bekçilik yapmak amacıyla Büyük Britanya’da ortaya çıkmıştır.

Sürü gütme konusunda en başarılı özelliklere sahip olan Border Collie köpekler zamanla üreme çalışmaları ile yaygın bir kullanıma dönüşmüştür.

Britanya bölgesinde Border Collie köpekler çobanlar tarafından büyük önem görür. Burada farklı amaçlara göre hitap edebilmesi için farklı türler ile melezlenmişlerdir.

Bu sebeple; Galler Collie, Northern Sheepdog Collie, Highland ve Scotch olmak üzere farkı isimlerden oluşmaktadır.

Avustralya Çoban Köpeği ile benzer çok sayıda özellikleri bulunur. İskoçlar tarafından isimlendirilmiş bir köpek türüdür.

İlerleyen tarihlerde ABD’ye getirilen Border Collies, hızlı bir şekilde üretilmeye başlandı. Günümüzün en popüler çoban köpekleri olarak bu özel ırk tercih edilir.

Border Collie Fiziksel Nitelikler

Border Collie Fiziksel Nitelikler anlamında da kendine has özelliklere sahiptir.

Fiziki anlamda orta büyüklüğe sahip bir bedeni bulunur. Çevik ve atletik vücut yapısına sahiptir. Sürü bekçiliği anlamında gelişmiş özelliğe sahiptir.

Kas yapısı oldukça gelişmiştir. Boyun kısmı ise hafif eğimlidir. Sahip olduğu gövde, omuzlarını aşan bir yüksekliğe sahiptir. Bu özel köpekler fiziki özelliklerinden daha çok, zekâsı ile öne çıkan bir köpek ırkıdır.

Border Collie Kafa Yapısı

Border Collie Kafa Yapısı, orta büyüklüktedir. Oldukça düz bir şekle sahiptir. Göze çarpan bir alın çıkıntısına sahiptirler.

Kafasıyla bağlantılı olan simsiyah bir buruna sahiptir. Ön kısmı ince burnu ile mesafeli göz çukurları ile bilinir. Ezici ve olabildiğince güçlü bir çene özelliğine sahip köpek türüdür. Ağız içerisinde yer alan diler kare biçimde bir yerleşime sahiptir. Kulaklarındaki ve yüzündeki tüyler kısa özelliklidir. Yeleli ve boyun kısmı oldukça tüylüdür.

Border Collie Kulaklar

Border Collie Kulakları tam anlamıyla orta büyüklüğe sahiptir. Diğer köpeklerden farklı olarak dik bir biçimdedir. Bazen yarı dük duruşta sergilemektedir. Başının hemen üzerinde ve aralıklı yapıda duran kurallara sahiptir. Çok keskin duyabilen bir kulak özelliğine sahip köpeklerdir.

Border Collie Gözler

Border Collie Gözler, bademi andıran bir şekle sahiptir. Oval şekli ile bu ırka ait bit fiziki özelliği ortaya çıkarır. Kahve tonlarında ve ela gibi farklı göz renklerine sahiptir. Gözleri gibi bakışları da oldukça özel ve anlamlıdır.

Border Collie Bacaklar ve Ayaklar

Border Collie Bacaklar, özellikle ön bacakları fraklı bir görünüme sahiptir. Önden düz yandan ise eğimli bir duruşa sahiptir. Hızlı hareket kabiliyeti sunar. Oldukça güçlü ve çevik bacak özelliğine sahip köpek türüdür.

Border Collie Kuyruk

Border Collie kuyruk özelliği orta büyüklükteki boyu ile orantılıdır. Kuyruğu, topuklarına kadar uzanmaktadır. Kuyruk kısmı oldukça tüylü bir yapıya sahiptir. Aşağı doğru süzülen yumuşak kuyruğu ile bilinmektedir. Özel zamanlarda heyecanlanma vb. Gibi durumlarda ise Border Collie kuyruğunu yukarı kaldırmaktadır.

Border Collie Tüy Yapısı

Border Collie Tüy Yapısı, çift katmana sahiptir. Farklı hava koşullarına uyum sağlayabilen özelliktedir. Kürkünün dış kısmı kalın tüy özelliklidir. Bu ırkın tüy yapısı iki farklı özelliktedir. Pürüzsüz kürk yapısına sahiptir. Boyun ve kuyruk kısmı uzun iken vücudundaki diğer tüyler eşit uzunluktadır. Kulak, yüz ve sahip olduğu ön bacaklar kısa parlak tüylere sahiptir. Sıklıkla dökülmeyen kaliteli bir tüy özelliğine sahip köpek türüdür.

Border Collie Renk

Border Collie renk özellikleri kısa ve parlak tüylerinin aldığı renk özelliklerinden oluşmaktadır. Bu türe sahip köpeklerin en yaygın rengi, siyah ve beyaz rengidir. En sık rastlanan Border Collie rengi köpekler ise; siyah- gri, kızıl-beyaz, sarı, sarı-beyaz ve samurdur. Vücudunun farklı yerlerinde farklı renklerden oluşan lekeleri de bulunur.

Border Collie Bakımı

Border Collie Bakımı, oldukça kolay ve pratiktir. Fiziksel yapısı itibari ile farklı kürke sahip olan bu köpekler farklı hava koşullarına karşın dayanıklıdır.

Her hafta düzenli olarak tarama gerektiren bir tüy bakımına sahiptir. Fırçanın yapısı bu köpeğin tüy yapısına uygun bir tasarıma sahip olmalıdır. Ölü tüyleri toplayım bedenini temiz tutmak için haftada 2 defa fırçalama işlemi tavsiye edilir. Aksi halde tüy rengi değişir ve ortamda dökülmüş tüy öbekleri birikir.

Border Collie Bakımında çok sık banyo gereksinimi yoktur. Kötü koktuğunda ve senede 4 defa en fazla banyo için uygundur.

Köpeğe uygun doğru yıkama ürünleri tercih edilerek bu işlem yerine getirilmelidir. Banyo işlemlerinin yanı sıra köpeğinizin göz, burun, pati, tüyleri ve kulak noktalarını nemli bir ez ile düzenli periyotlarda temizlemelisiniz.

Border Collie Beslenmesi

Border Collie beslenmesinde veteriner onayı ile verilen mamalar tercih edilmelidir. Evde harılanmış kaliteli yemekleri de tercih edilebilir. Bunlar için en başta bir veterinerden onay alınmalıdır. Evde hazırlanmış yemekler içinde Border Collie cinsinin tüketmemesi gereken besinleri en başta bilmeniz gerekmektedir.

Bu yönde evde hazırlanmış ürün tercih edilebilir.

Popüler markalar arasında bulunan ve köpek sağlığına uygun mamalardan olan Royal Canin, Proplan, Acana ,Hills, N&D, Gimcat gibi ürünler veteriner hekimlerce tavsiye edilmektedir.

Border Collie köpekler obeziteye eğilimli köpek ırkıdır. Bu sebeple dengeli ve düzenli bir beslenme uygulanmalıdır. Kilosuna ve yaşına paralel olarak ideal kilosu gözetlenmeli bu çerçevede bir beslenme şekli ortaya çıkarılmalıdır. Temel ihtiyaçlarını içine alacak türden doğru mama ve beslenme ürünleri tercih edilmelidir

Border Collie günlük besin ihtiyacı olarak 2 ölçek mamaya ihtiyaç duyar. Bunu günün farklı 2 öğününe bölerek kolayca uygulayabilirsiniz.

Sahip olduğu Border Collie Özelliklerine göre beslenme planı veteriner kontrolünde güncellenebilir.

Border Collie Eğitimi

Border Collie Eğitimi oldukça pratik ve eğlencelidir. Zeki ve akıllı olması sebebiyle eğitim süreci kolay gerçekleşir. Border Collie Yavru sürecinde hem eğitimler başlanmalı hem de sosyalleşmesi sağlanmalıdır. Bu sayede diğer insan ve hayvanlar ile uyumlu bir yaşam sürmesi sağlanabilir. Özellikle ilk 7 aylık yavruluk döneminde başlayan eğitimler ile; itaat, tuvalet ve alan koruma eğitimleri gerçekleşir.

Hayatın farklı alanlarında başarılara imza atmakta olan bu köpekler, hayvancılık sektöründe ve yarışmalarda sıklıkla tercih edilir. Çoban köpeği olması sebebiyle sürü yönetme konusunda üstün başarı gösterir. Küçük çocuklu ailelerin yerine büyük çocuğu bulunan ailelerin sahiplenmesi uzmanlarca tavsiye edilir.

Eğitim sırasında Border Collie köpekler övgüyü oldukça sever. Bunun için ödül mamaları ve pozitif tetikleyici köpek ürünleri eğitim sırasında tercih edilebilir.

Sadık yapılı köpeklerdir. Kolay eğitilmeleri sebebiyle itaatkâr olmaları bir hayli fazladır. Egzersiz ihtiyaçları çok fazladır Bu sebeple buna zaman ayırabilecek kişilerin sahiplenmesi tavsiye edilmektedir.

Border Collie Sıkça Sorulan Sorular

Border collie sadık mı?

Border collie sadık bir köpek türüdür. Olabildiğince duygusaldır. Sahiplerini benimserler doğru eğitimler ile kusursuz itaat ederler. Sahibi kucağında zaman geçirmekten sürekli aktivite içinde olmaktan büyük keyif alırlar.

Border Collie ile ne sıklıkla yürünmelidir?

Border Collie köpekler hareketlilik anlamında en popüler köpeklerdir. Yerinde duramayan ve sürekli bir şeyler ile meşgul olma özellikleri vardır. Bu sebeple her gün düzenli bir biçimde yürümek ve koşmak isteyebilmektedir. Gün içerisinde en az 30 dakika yürüme aktivitesi mutlaka sağlanmalıdır. Aksi halde zamanı olmayan kişilere uygun bir köpek türü değildir.

Border Collie çok havlar mı?

Border Collie köpek ırkı, olabildiğince uysal yapılıdır. Durduk yere saldırma ve havlama oluşturmaz. Kendilerini tehdit altında hissettiklerinde ya da istenmedikleri alanlarda bulunduklarınsa havlayabilirler.

Collies çok tüy döker mi?

Border Collies köpekler tüy dökme anlamında çok sorun çıkarmazlar. Yıl boyunca az miktarda tüy dökerler. Haftada 2 kez tarama işlemi yapıldığında sorunsuz bir yaşam sergiler. Mevsim geçişlerinde tüy dökülme oranı artış gösterebilir bu dönemlerde daha sık fırçalanması tavsiye edilmektedir.

Sonuç olarak;