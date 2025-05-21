  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa çetesinin lideri yurt dışına kaçarken yakalandı

Borsa çetesinin lideri yurt dışına kaçarken yakalandı

Borsa çetesinin lideri yurt dışına kaçarken yakalandı
Güncelleme:

Borsada manipülasyon yapan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında örgütün ele başı olduğu ileri sürülen şahıs ile 6 şüpheli Muğla Fethiye’de yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüpheli şahısların piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Örgüt lideri yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul Merkezli Muğla’da düzenlenen operasyonda örgüt ele başı olduğu ileri sürülen Ü.B. ve beraberindeki 6 şüpheli Fethiye’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor.

İHA

text-ad
Etiketler istanbul borsa manipülasyon gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Müge Anlı canlı yayınında topyekün gözaltı: Eş zamanlı gözaltılarda stüdyoda alkış kıyameti koptu! Miras kalan evle ilgili davada emsal karar Miras kalan evle ilgili davada emsal karar Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı! Türkiye'de çocukların elinden düşürmediği oyuncak için toplatma kararı! ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu ORC'den 35 illik dev seçim anketi: Siyasi partilerin son oy oranları belli oldu 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor 65 yaşındaki emekli İlhan amcanın çok özel garajına ziyaretçi akını yaşanıyor Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! Bankaların faizsiz hoşgeldin kredilerinde tutar 75 bin TL'ye ulaştı! 6.2'lik depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması 6.2'lik depremi bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yı çok fena ifşa etti! Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama Bakanlıktan PKK'lı terörist için anmaya izin vermesi istenen Vali için dikkat çeken açıklama 5 yıl önce el değiştiren Komili yine satıldı 5 yıl önce el değiştiren Komili yine satıldı
Türkiye'den Suriye'ye dönüş kararı alan Suriyeliye 1 milyon TL'lik büyük sürpriz Türkiye'den Suriye'ye dönüş kararı alan Suriyeliye 1 milyon TL'lik büyük sürpriz Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Bülent Şakrak yeni sevgilisini ilan etti, eski eşi Ceyda Düvenci sosyal medyada aşka geldi Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim'' İYİ Partili vekilin ifşa olan WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı İYİ Partili vekilin ifşa olan WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı Bakan Kurum'dan tapu müjdesi! 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor... Bakan Kurum'dan tapu müjdesi! 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor... Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia Survivor adasında yine olay var: Sinir krizi geçirip eline geçirdiğini ateşe attı! Survivor adasında yine olay var: Sinir krizi geçirip eline geçirdiğini ateşe attı! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den büyük tepki çeken kız okulları çıkışı Milli Eğitim Bakanı Tekin'den büyük tepki çeken kız okulları çıkışı Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 27 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı Arda Güler'in İstanbul'da 5 milyon dolara aldığı ev ortalığı karıştırdı