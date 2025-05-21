Borsa çetesinin lideri yurt dışına kaçarken yakalandı

Borsada manipülasyon yapan şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında örgütün ele başı olduğu ileri sürülen şahıs ile 6 şüpheli Muğla Fethiye’de yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı Mart-Eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı, suça konu faaliyetlerin örgütlü hareket eden şüpheli şahısların piyasa dolandırıcılığına ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Örgüt lideri yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul Merkezli Muğla’da düzenlenen operasyonda örgüt ele başı olduğu ileri sürülen Ü.B. ve beraberindeki 6 şüpheli Fethiye’den yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların emniyetteki sorgusu sürüyor.

İHA