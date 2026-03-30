  Borsa dolandırıcılarına büyük operasyon: 65 kişi yakalandı, 29'u tutuklandı

Ankara merkezli 22 ilde, borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, vatandaşları borsa yatırımı ve halka arz vaadiyle dolandıran çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin vatandaşları yatırım vaadiyle kandırdığı belirlendi. Küçük miktarlarda kazanç sağlanıyormuş gibi gösterilerek güven kazanan şüphelilerin, daha sonra yüksek meblağlar talep ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. MASAK ve ilgili kurumlarla yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta 45 şirket ve 45 kişiye ait hesapların kullanıldığı, toplam 1 milyar 358 milyon liralık para hareketi olduğu belirlendi. Eş zamanlı 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 65 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 29’u tutuklanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. 

DHA

