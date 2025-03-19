Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi belli oldu

Türkiye yeni güne peş peşe gözaltılarla başlarken, piyasalarda da gergin bir hava hakim... İşte Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paraların gözaltılara tepkisi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık iki ayrı soruşturma yürütüyor. İmamoğlu ve şüpheliler, birinci soruşturmada, "PKK ile ortak hareket etme" "PKK üyelerini işe yerleştirme", ikinci soruşturmada ise yolsuzluk ve rüşvet almakla suçlanıyor. Terör soruşturmasında 7, yolsuzluk soruşturmasında ise 95 kişinin ismi geçiyor.

Türkiye yeni güne peş peşe gözaltılarla başlarken, başta Borsa, Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar olmak üzere piyasaların da gözaltılara tepkisi belli oldu.

Gözaltı kararına döviz ve altın piyasalarının tepkisi nispeten düşük kalırken borsada sert düşüşler yaşandı. Buna göre açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 6,87 azalışla 10.060 puana indi. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybederek 10.802,23 puandan tamamlamıştı.

Dolar ve Euro'da yeni zirve

Bu kapsamda Dolar/TL ilk kez 37,50, euro/TL ise 41 seviyesini test etti.

Saat 10.16 itibarıyla dolar/TL 37,18’den, euro/TL ise 40,60’dan işlem görüyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 36,83 TL'den başlayan Dolar 37,33 TL'den,

40,28 TL'den başlayan Euro 40,86 TL'den,

47,84 TL'den başlayan Sterlin ise 47,84 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 3 bin 43 Dolar'dan başlayan Ons altın 3 bin 38 Dolar'dan,

3 bin 597 TL'den başlayan gram altın 3 bin 608 TL'den,

5 bin 890 TL'den başlayan çeyrek altın 5 bin 590 TL'den,

24 bin 271 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 24 bin 271 TL'den,

40,25 TL'den başlayan gümüş ise 40,41 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında ise;

Güne 83 bin 179 Dolar'dan başlayan Bitcoin 83 bin 300 Dolar'dan,

Bin 939 Dolar'dan başlayan Ethereum ise bin 950 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 69,80 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 70,03 Dolar'dan işlem görüyor.