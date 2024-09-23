  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa İstanbul haftaya böyle başladı

Borsa İstanbul haftaya böyle başladı

Borsa İstanbul haftaya böyle başladı
Güncelleme:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,60 yükselişle 9.959,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,95 puan ve yüzde 0,60 artışla 9.959,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 9.900,25 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkması risk iştahını beslemeye devam ediyor.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 10.000 ve 10.150 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler borsa gündem borsa canlı borsa imkb bist borsa istanbul para piyasaları döviz borsa borsa yorum para borsa borsa nasıl oynanır borsa canlı borsa nedir hisse fiyatları dünya borsaları anlık borsa canlı borsa izle hisse önerileri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Bugün ne alırsan al, her şey 100 TL'' dedi, izdiham yaşandı ''Bugün ne alırsan al, her şey 100 TL'' dedi, izdiham yaşandı İstanbul'da hain saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, 1'i polis 2 de yaralı var İstanbul'da hain saldırı: 1 kadın polis şehit oldu, 1'i polis 2 de yaralı var Benzine bir zam daha geliyor Benzine bir zam daha geliyor Üniversite kaydı aile faciasıyla sonuçlandı: Sadece genç kız kurtulabildi Üniversite kaydı aile faciasıyla sonuçlandı: Sadece genç kız kurtulabildi Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyor Hava durumuna inanamayacaksınız: Bugün kış, yarın yaz geliyor Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, 13 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi Pilot ''uçuş sürem doldu'' dedi, 13 saatlik rötar yolcuları isyan ettirdi Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Son seçim anketi açıklandı: CHP'den AK Parti'ye tarihi fark Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Eski sevgililerin arapsaçına dönen ''hediye'' davası Eski sevgililerin arapsaçına dönen ''hediye'' davası
Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Son erken seçim anketi sonuçları ve sonuçların nedenleri açıklandı Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar Esad, genel af ilan etti Esad, genel af ilan etti Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi Erdoğan'a ABD'de Hafize Gaye Erkan sürprizi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde görülmemiş provokasyon: Türk kadının, Rum kadını yaptılar Transparan Hadise baş döndürdü Transparan Hadise baş döndürdü Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı Kerimcan Durmaz'dan Yalan Makinesi'nde ''cinsellik'' İtirafı Ayda 3,3 milyon TL maaş veriyorlar ancak, çalışacak kimseyi bulamadılar Ayda 3,3 milyon TL maaş veriyorlar ancak, çalışacak kimseyi bulamadılar Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti Bakanların ve AK Partililerin sucuk mangal partisi tepki çekti