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Borsa İstanbul haftaya böyle başladı

Borsa İstanbul haftaya böyle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,51 yükselişle 9.155,77 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,43 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.155,77 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,98 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile spor oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,37 artışla 9.109,34 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla küresel piyasaların haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını ifade etti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA

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