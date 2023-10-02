Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,62 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 8.439,55 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 70,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

Neredeyse her gün rekor kıran borsa, son rekorunu 11 Eylül’de kırmıştı. Bu tarihten sonra 8000 sınırının altını da gören BIST-100 endeksi, dalgalı bir seyir seyretmişti.

BIST-100 endeksi gün ortasında 8.439,55 puanı görerek yeni bir rekor kırdı. Borsa güne 8.334,94 puandan başlamıştı.