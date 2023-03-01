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Borsa İstanbul yükselişe geçti

Borsa İstanbul yükselişe geçti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 artışla 5.282,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,95 puan değer kazandı. Dün 5.237,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,40 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.258,74 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.253,89, en yüksek ise 5.299,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,07, mali endeks yüzde 1,02, hizmetler endeksi yüzde 0,84 ve teknoloji endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Oyak Çimento, Petkim oldu. 

Etiketler borsa bist borsa istanbul
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