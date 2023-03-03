Borsa İstanbul'da Altılı Masa depremi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı Altılı Masa çıkışı sonrasında Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı. Endeks hızla düşüşe geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşeker, "Altılı Masa milletimizin kararlarını yansıtma özelliğini kaybetmiştir. Milletimize verdiğimiz kararın arkasındayız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız" sözleriyle Altılı Masa'ya karşı çıktı.

Akşener'in açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'da ise kayıplar derinleşti.

Buna göre, BIST 100 endeksi'nde kayıp yüzde 3'ü aştı. Endeks, saat 15:41 itibarıyla yüzde 3,61 oranında düşüşle 5 bin 71 puan seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 340 ve 5 bin 450 seviyelerinin direnç, 5 bin puanın ise destek konumunda izleneceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi, son olarak dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,15 azalışla 5 bin 261 puandan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul'da bundan sonraki seyrin nasıl şekilleneceğine yönelik yurt içinde seçim ile ilgili gelişmeler izlenecekken, yurt dışı tarafta ise küresel pay piyasalarında resesyon riskinin devam edip etmediğine yönelik ipuçları izlenecek.