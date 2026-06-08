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Borsa İstanbul'da ''ateşkes'' coşkusu

Borsa İstanbul'da ''ateşkes'' coşkusu
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İran'ın İsrail'e yönelik askeri operasyonları sonlandırdığını açıklaması, küresel jeopolitik riskleri düşürerek Borsa İstanbul'a (BİST) alım getirdi. Endeks 13 bin 855 puanı aşarken, bankacılık hisseleri yüzde 3'lük yükseliş kaydetti.

Ortadoğu'da günlerdir piyasaları baskılayan savaş ve çatışma tedirginliği, gelen son dakika açıklamalarıyla yerini rahatlamaya bıraktı. İran'ın İsrail'e yönelik askeri operasyonları durdurduğunu ilan etmesiyle küresel ölçekte artan risk iştahı, Borsa İstanbul'da (BİST) güçlü bir alım dalgasına dönüştü. Güne sakin başlayan BİST100 endeksi, yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 13 bin 855 puana kadar yükseldi.

Bankacılık Endeksinde 'Merkez Bankası' Fiyatlaması

Borsadaki yükselişin lokomotifi konumunda olan bankacılık endeksinin yüzde 3 gibi ciddi bir oranda prim yapması, sıradan bir jeopolitik tepkinin ötesinde anlamlar taşıyor.

Ekonomi uzmanları ve piyasa analistleri, bankacılık hisselerine gelen bu güçlü alımları doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısına bağlıyor. Sektördeki bu pozitif ayrışma; piyasanın yeni bir faiz artırımı şokunu beklemediğinin, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutacağına yönelik inancın tescillenmesi olarak yorumlanıyor. Kısacası Borsa İstanbul, Ortadoğu'daki ateşkes rüzgarını arkasına alarak rotasını Merkez Bankası'nın "istikrar" mesajlarına çevirmiş durumda.

İran'dan ateşkes kararı: İsrail'e saldırılar sona erdi!İran'dan ateşkes kararı: İsrail'e saldırılar sona erdi!Dünya

 

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Etiketler borsa istanbul bist endeks
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