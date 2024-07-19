Borsa İstanbul'da bir hisseye volatilite bazlı tedbir

Borsa İstanbul, KAP'a yaptığı açıklamada, Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında emir paketi tedbiri kararı alındığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, bu tedbir kararı 16 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı belli oldu.

Ayrıyeten, MARKA hisseleri için daha önce alınan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri, emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca geçerliliğini koruyacağı belli oldu.

Emir paketi tedbiri, piyasa emirlerinin ve piyasadan limite emir girişlerinin sınırlanmasını, emir iptali ve miktar azaltımını yasaklamayı, ayrıca emir toplama bilgisinin yayılmasını kısıtlamayı kapsar.