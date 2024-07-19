  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa İstanbul'da bir hisseye volatilite bazlı tedbir

Borsa İstanbul'da bir hisseye volatilite bazlı tedbir

Borsa İstanbul'da bir hisseye volatilite bazlı tedbir
Güncelleme:

Borsa İstanbul, KAP'a yaptığı açıklamada, Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında emir paketi tedbiri kararı alındığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, bu tedbir kararı 16 Ağustos tarihine kadar geçerli olacağı belli oldu.

Ayrıyeten, MARKA hisseleri için daha önce alınan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirleri, emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca geçerliliğini koruyacağı belli oldu.

Emir paketi tedbiri, piyasa emirlerinin ve piyasadan limite emir girişlerinin sınırlanmasını, emir iptali ve miktar azaltımını yasaklamayı, ayrıca emir toplama bilgisinin yayılmasını kısıtlamayı kapsar.

Etiketler marka marka yatırım holding Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi vbts borsa borsa istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Karsu Dönmez kınayı yaktı, evleniyor... Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Önce TOGG şimdi de bu... BYD bir yerliyi daha tehdit ediyor Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Emeklilik sistemi değişiyor: Emeklilik yaşı, maaşı ve şartları değişecek Boş konutlara ek vergi geliyor Boş konutlara ek vergi geliyor Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi Dünya çapında ''sistem'' arızası: Tüm işlemler durma noktasına geldi Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Kızıyla ilgili soru Mustafa Destici'yi kızdırdı Arda Güler fiyatını katladı... Artık inanılır gibi değil Arda Güler fiyatını katladı... Artık inanılır gibi değil Resmen açıklandı: Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu Resmen açıklandı: Türkiye'de yeni bir altın rezervi bulundu Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Zabıta ile esnaf kavgasında ortalık savaş alanına döndü: ''Babamı dövmeyin'' Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var Husiler İsrail'in başkentini vurdu: Tel Aviv'e İHA'lı saldırı ölü ve yaralılar var
Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı Babası ve kardeşine kurşun yağdırdı İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor İşte yeni TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi: O kural değişiyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar fena geliyor Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi: Zamlı maaşlar için tarih belli oldu Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi: Zamlı maaşlar için tarih belli oldu İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi İngiltere fena karıştı: Göçmenler her yeri ateşe verdi Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Artık insanlar seni ciddiye almıyor'' Canlı yayında Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Artık insanlar seni ciddiye almıyor'' Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Ünlü sosyal medya fenomeni canlı yayında ölü Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Dubai Prensesi Mahra ''boş ol, boş ol, boş ol'' deyip boşandı Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Piknikte ölüm kalım savaşı: Dere manzaralı başladı, suların ortasında bitti Mars'ta heyecan yaratan keşif: ''Çölde vaha bulmak gibi'' Mars'ta heyecan yaratan keşif: ''Çölde vaha bulmak gibi''