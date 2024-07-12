  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa İstanbul'dan büyük kaçış

Borsa İstanbul'dan büyük kaçış

Borsa İstanbul'dan büyük kaçış
Güncelleme:

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 690 bin azalarak 7 milyon 637 bine indi.

Borsa İstanbul'da rekor kıran yatırımcı sayısı düşüşe geçti.

Haziran ayında yalnızca 2 şirketin ilk halka arzı gerçekleşirken, azalan getirilerin sonucu olarak bir zamanlar 3 milyonun üzerinde olan halka arzlara katılım, 534 bine kadar inmişti. Hem sayıları hem de getirileri azalan halka arzların etkisiyle haziran ayında pay senedi yatırımcı sayısı 690 bin 776 kişi azalarak 8 milyon 328 binden, 7 milyon 637 bine indi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre haziran ayında portföyünde 250 bin lira ve üzerinde hisse yatırımı olanların sayısı artmaya devam ederken, borsaya 1.001 ile 5.000 lira arasında para koyan yatırımcı sayısı ise bir ayda yaklaşık 500 bin kişi azaldı.

Halka arz yatırımcısı olarak da nitelendirilen bu gruptaki yatırımcı sayısı mayıstaki 2 milyon 3 bin seviyesinden haziranda 1 milyon 503 bine kadar düştü.

Halka arzlarla ilişkilendirilen bir diğer grup olan 101 ile 1.000 lira arasında pay senedi yatırımı olanların sayısı da geçen ay 1 milyon 26 bin kişiden 911 bin 694 kişiye indi.

Yatırmıcı sayısı azalırken toplam portföylerin değeri arttı

Haziranda yatırımcı sayısının yaklaşık 700 bin kişi azalmasına rağmen borsadaki portföylerlerin değeri geçen ay yüzde 2,1 büyüyerek 5 trilyon 972 milyar liraya ulaştı.

Küçük yatırımcıların aksine hacim yaratan yatırımcılar borsaya girmeye haziranda da devam etti.

Verilere göre haziranda 1 milyon liranın üzerinde borsada yatırımı olanların sayısı 204 bin 507’ye, 5 milyonun üzerinde olanların sayısı 23 bin 212’ye, 10 milyonun üzerinde hissesi olanların sayısı da 20 bin 643 yatırımcıya ulaştı.

250 bin borsa milyoneri var

Borsada yatırımıcı sayısı yılın ilk yarısında 6 bin 402 kişi azaldı ancak 1 milyon liranın üzerinde hisse yatırımı olan milyonerlerin sayısı aynı dönemde 61 bin 730 kişi arttı. 2023 Aralık ayında borsada 186 bin 632 milyoner bulunurken, bu değer 2024 Haziran'da 248 bin 362 kişiye ulaştı.

Etiketler borsa istanbul Yatırım göç MKK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı Yine bir navigasyon kazası: Bu sefer sürücü hatalı 800 şubesi olan akaryakıt devi satıldı 800 şubesi olan akaryakıt devi satıldı Odalarını boşaltıyorlar: AK Parti'de yeni görevden alma iddiası Odalarını boşaltıyorlar: AK Parti'de yeni görevden alma iddiası İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı İstanbulkart'ta öğrenci indirimine yaş sınırı Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı Bakan duyurdu: 270 bin 761 eleman alınacak Bakan duyurdu: 270 bin 761 eleman alınacak Erdoğan'ın uçak konvoyu olay oldu: ABD'ye 5 uçakla gitti Erdoğan'ın uçak konvoyu olay oldu: ABD'ye 5 uçakla gitti Bir sigara grubu ve alkol fiyatlarına yeni zam Bir sigara grubu ve alkol fiyatlarına yeni zam Faturanız yarı yarıya düşebilir: İşte su faturasnıda tasarruf yapmanın en etkili yolları Faturanız yarı yarıya düşebilir: İşte su faturasnıda tasarruf yapmanın en etkili yolları Emekli maaşında son kulisler: İşte kalem kalem zam senaryoları Emekli maaşında son kulisler: İşte kalem kalem zam senaryoları
Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım Icardi-Wanda Nara ayrılığı sonrası Simge'den olay paylaşım Hafta sonu planı olanlar dikkat: Sıcak ve yağış bir arada Hafta sonu planı olanlar dikkat: Sıcak ve yağış bir arada