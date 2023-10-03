Borsa İstanbul'dan yeni bir rekor daha

Seçimlerin ardından rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,71 artarak 8.547,39 puanla rekor seviyeden başladı.

‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa rekor üstüne rekor kırıyor.

Dünü 8.486,96 puandan kapatan BIST 100 endeksi bugün güne 8.547,39 puandan başladı.

3 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,71 artışla 8.547,39 puandan başlarken; 3 hissenin 2 Kasım seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,43 puan artışla ve yüzde 0,71 değer kazanarak 8.547,39 puana çıktı.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,82 değer kazancıyla günü 8.486,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.511,61 puana taşımıştı.

3 hisseye açığa satış ve kredili işlem yasağı

İhlas Yayın Holding, İş Yatırım Ortaklığı ve Kristal Kola payları 2 Kasım seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İhlas Yayın Holding, İş Yatırım Ortaklığı ve Kristal Kola payları 3 Ekim (bugün) tarihli işlemlerden (seans başından) 2 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHYAY.E, ISYAT.E ve KRSTL.E payları 03/10/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/11/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."