Borsa seçim sonrasına yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, seçimin getirdiği belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı.

Buna göre BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat ise haftaya yüzde 0,8 artışla 5.400,00 puandan başlamıştı.

BIST 100 endeksi saat 10.13 itibarıyla ise yüzde 1,14 artışla 4.630 seviyesinden işlem görüyor.

Yükselişte ne etkili oldu?

Dün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini duyurdu.

YSK'nin duyurusunun ardından balkon konuşması yapan Erdoğan ise güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetimine işaret eden konuşması ise belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların risk iştahının yeniden canlanmasına yol açtı.

Geçen hafta hareketli geçmişti

Birinci tur ile ikinci tur arasında geçen 9 işlem gününde ise volatilite yüksek seyretmişti. Buna göre, Borsa İstanbul 9 işlem günü sonunda yüzde 4,5'e yakın değer kaybederken; bu süreçte 4404 - 4700 puan arasında dalgalanmıştı.

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz cuma günü kapanışta ise yüzde 3,45 değer kazanarak 4580 puandan işlem görmüştü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,6 üzerinde 5.356,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.312,25 puana gerilemişti

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) de, 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekilme göstermişti.