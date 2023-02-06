Borsada deprem nedeniyle 8 hisse kapatıldı
Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.
Borsa İstanbul, deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin hisselerinde işlemlerin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada deprem bölgesinde bulunan 8 şirketin paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP'ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
Bu şirketler şöyle sıralandı:
SASA Polyester Sanayi (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)
BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret
SANKO Pazarlama İthalat İhracat
HATEKS Hatay Tekstil İşletmeleri
İskenderun Demir ve Çelik
ARSAN Tekstil Ticaret ve Sanayi
RUBENİS Tekstil Sanayi Ticaret
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