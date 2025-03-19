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Borsada kara çarşamba: İkinci kez devre kesti

Borsada kara çarşamba: İkinci kez devre kesti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması borsayı tepetaklak etti. Borsa, BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 isme yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmanın, yolsuzluk ve kent uzlaşısı nedeniyle başlatıldığı ve İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı bildirildi.

BORSA İKİ KEZ DEVRE KESTİ

Gözaltı haberine piyasaların tepkisi sert oldu. Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti ve işlemler geçici olarak durduruldu.

Yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Borsa'da sürekli işlemler 14.38 itibarıyla yeniden başladı.

İHA

Etiketler borsa istanbul BIST 100 ekrem imamoğlu ibb
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