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Borsada yatırımcı sayısı rekor tazeledi

Borsada yatırımcı sayısı rekor tazeledi
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Borsa İstanbul'da yatırımcısı sayısı 8 milyon 614 bin 243'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

 Borsa İstanbul'daki yatırımcısı sayısı artmaya devam ediyor. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısındaki artış geçen hafta devam etti.

Yatırımcı sayısı, 18 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 193 bin 552 kişi arttı. Toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 570 bin 847'den 8 milyon 614 bin 243'e çıktı. 

Yatırımcı sayısındaki önceki rekor Ekim 2023'te 8 milyon 573 bin 476 kişi ile kaydedilmişti.

Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili oldu. Ayrıca yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırdı.

Borsa İstanbul'da yatırımcısı sayısı 8 milyon 614 bin 243'e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa geçen haftayı rekorla kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen haftayı rekorla tamamladı. BIST 100 endeksi, en düşük 10.036,41 ve en yüksek 10.652,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,99 değer kazandı.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Tahminler faizin sabit tutulacağı yönünde

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Etiketler borsa istanbul borsa yatırımcı sayısı bıst100 endeksi
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