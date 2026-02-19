Borsada zirveden sert dönüş: 2026'nın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Borsa İstanbul 2026 yılına güçlü başladı. BIST 100 endeksi 14.532 puan ile tarihi rekorunu tazelerken, ABD-İran hattındaki askeri hareketlilik sinyalleri piyasaları sarstı. Peki yılbaşından bu yana borsada hangi hisseler yatırımcısını ihya etti, hangileri üzdü? İşte 2026'nın borsa performans raporu...

2025 yılındaki durgunluğun ardından 2026 yılına sert bir yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yatırımcısına önce bayram, sonra jeopolitik şok yaşattı. Yılın ilk döneminde %20’nin üzerinde prim yapan BIST 100 endeksi, 14.532 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün ise endeksin rekor tazelediği dakikalarda, ABD’nin İran’a yönelik askeri müdahale hazırlığına dair gelen haber akışı piyasada "soğuk duş" etkisi yarattı. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların satışlarıyla endeks, en yüksek seviyesinden %5 civarında geri çekilerek 13.728 puana kadar geriledi.

Analistler, jeopolitik gerilimin tırmanması durumunda borsadaki satış baskısının bir süre daha devam edebileceğini öngörüyor.

2026'nın kazandıranları ve kaybettirenleri

Sert dalgalanmalara rağmen bazı hisseler endeksten pozitif ayrışarak yatırımcısına dev kazançlar sundu. Bazı şirketler ise sektörel veya finansal nedenlerle düşüş trendinden kurtulamadı. İşte 2026'da en çok kazandıran ve kaybettiren o hisseler...

En çok kazandıran BIST100 hisseleri:

Destek Faktoring (DSTKF): %108,94
Batısöke Çimento (BSOKE): %75,65
Katlımevim (KTLEV): %67,57
Astor Enerji  (ASTOR): %57,58
Kiler Holding (KLRHO): %55,51

En çok kaybettiren BIST100 hisseleri:

Gen İlaç (GENIL): -%42,75
Ral Yatırım Holding (RALYH): -%33,97
Grainturk Holding (GRTHO): -%17,04
Otokar Otomotiv (OTKAR): -%15,26
Ege Endüstri (EGEEN): -%13,43

Bu haberde yer alan görüş, düşünce, tahmin ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

