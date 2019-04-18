Boşanan anneden akılalmaz iddia

İzmir'in Bornova ilçesinde hukuk bürosunda çalışan Cennet U'nun, boşandığı eşi Ahmet Y'den intikam almak için, eski eşinin kardeşi M.Y'yi (20), 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmakla suçladığı öne sürüldü.

Yeni Asır’ın Metin Burmalı'nın haberine göre, annenin, hem intikam hem de çocuğun velayetini tamamen almayı hedeflediği belirtildi. Y. ailesinin avukatı Abdi Yaşar, "Cennet U. müşterek çocuklarını eski eşinden kaçırıyordu. Baba, kızını icra yoluyla görmekteydi. Anne şimdi de böyle bir yola başvurdu ancak müvekkilimin suçsuzluğunu ispat ettik" dedi.

O DÖNEM HAPİSTEYDİ

İki çocuk sahibi olan Ahmet Y. ile Cennet U. çifti 2010'da boşandı.

Ahmet Y. ikinci evliliğini yaptı. Kızının, 2015- 2016 yılları arasında, boşandığı eşinin erkek kardeşi M.Y. tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden Cennet U, geçen yıl kızının amcası hakkında şikayetçi olup, babadaki velayetin de tamamen kendisine verilmesini istedi. İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan M.U. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eski eşinin intikam için böyle bir kötülük yaptığını düşünen Ahmet Y, kardeşini savunması için avukat Abdi Yaşar ile anlaştı. M.U.'nun tacizle suçlandığı 2015- 2016 yıllarında suça sürüklenen çocuk olarak cezaevinde olduğunu belirleyen Yaşar, Cennet U.'nun cinsel istismarla ilgili öne sürdüğü delilleri de adli tıp raporları ve anne-kızın verdiği çelişkili ifadelerle çürüttü. 3 aydır cezaevinde olan M.U. beraat etti. Yaşar, "Kararın İstinaf Mahkemesi'nde kesinleşmesinden sonra Cennet U.'ya 500 bin liralık tazminat davası açacağız" dedi.



