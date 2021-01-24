Boşanan çiftin yaptırdığı DNA testi şaşırttı! Bir baba iki DNA!

Manisa'da yaşanan olayda, 2005 yılında M.A. ile evlenen A.V.'nin, tüp bebek tedavisi sonrası çocuğu oldu. Çiftin daha sonra normal yoldan iki çocuğu daha oldu. 13 yıl evli kalan çift, 2018'de anlaşmalı olarak boşandı. M.A. bir süre sonra çirkin dedikodular ve ailesinin baskısı üzerine, çocukların kendisinden olduğunu ispatlamak için 2019'da soybağı tespit davası açtı. İzmir Adli Tıp, çocuklar ve babadan örnekler alarak DNA incelemesi yaptı.

RAPORDA, ÇOCUKLARIN BİYOLOJİK BABASI OLMADIĞI KAYDEDİLDİ

Adli Tıp'ın 26 Eylül 2019'daki raporunda, çocuklar ile babanın DNA profilinin karşılaştırıldığı, M.A.'nın çocukların biyolojik babaları olmadığı kaydedildi. Anne A.V.. yaşadığı şaşkınlık ve endişeyle Manisa Barosu avukatlarından Zeynep Avcı ve Ece Yavaş'a ulaştı. Avukatlar rapora itiraz etti. Dilekçede, baba M.A.'ya askerdeyken ilik nakli yapıldığı, bu nakil nedeniyle kan grubunun bile değiştiği ancak DNA testinde bu durumla ilgili hiçbir tespit olmadığı dile getirildi. Dilekçede Adli Tıp'ın dünyada çok nadir görüldüğü belirtilse de çift DNA (kimerizm) faktörüne ilişkin değerlendirme yapılması da talep edildi. Mahkeme itirazı kabul etti. Adli Tıp ikinci kez test yaptı. İtiraz süreci, davanın ve ailenin kaderini değiştirdi.

BABA VE ANNEDEN YENİ ÖRNEKLER ALINDI

Adli Tıp, 4 Eylül 2020'deki son raporunda, ilik nakli sonucu bir insanda, iki insana ait DNA'nın bulunabileceğini, buna tıpta "kimerizm" denildiğini bildirdi. Babadan bu kez "ağız içi sürüntüsü" ve "köklü kıl" örnekleri, çocuklar ve anneden de ağız içi sürüntü örnekleri alındığı aktarıldı.

YENİ RAPORDA ÇOCUKLARIN BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Raporda, babanın ağız içi sürüntü örneğinde birden fazla şahsa ait DNA profilinin bir arada karışık olarak elde edildiği belirtildi. Karışık DNA profilinin, daha önce babaya ait kan örneğinden elde edilen DNA profilini de içerdiği tespitine yer verildi. Raporda sonuç olarak, baba M.A.'nın yüzde 99.99 ihtimalle üç çocuğun da biyolojik babası olduğu kaydedildi. Davayı 30 Aralık'ta karara bağlayan mahkeme, son rapora göre babanın M.A. olduğuna hükmetti.

KİMERİZM NEDİR?

"Kimera", antik Yunan mitolojisinde, ağzından ateş püskürten aslan kafalı, keçi gövdeli, ejderha kuyruklu bir yaratık olarak tarif ediliyor. Bu kelimeden türetilen "Kimerizm" de tıpta aynı bedende, farklı doku ve organlarda, birbirinden tamamen farklı DNA profillerinin bulunmasını, yani tek vücutta iki farklı DNA olmasını ifade ediyor.

"MUTLAKA SORULMASI GEREKİR"

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Bu tip olaylara rastlama ihtimaline karşı DNA örneği alınırken kişiye mutlaka daha önce kemik iliği, kan, organ gibi herhangi bir nakil olup olmadığının sorulması gerekir" dedi.