Boşanma aşamasında kocaya karakolda çocuğunun önünde kayınço dayağı

Mersin'de boşanma aşamasındaki koca, şiddet gördüğünü iddia ettiği çocuklarıyla ilgili gittiği polis merkezine gelen kayınbiraderi tarafından darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesinde İddiaya göre, 2 çocukları olan M.T. (48) ve eşi M.T.(38) Şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma süreci devam ederken, Eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından 10 yaşındaki A.T. ile birlikte polis merkezine gitti.

Burada ifadesini veren baba, oğlu ile birlikte dışarı çıkmak için kapıyı açtığında kayınbiraderi K.D.'yle karşılaştı. Baba, oğluyla polis merkezinin içine kaçarken, kayınbirader darp etmeye başladı. Polisin müdahalesiyle olay biterken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Beni çocuğumun yanında darp etti"

Görüntülerin ortaya çıktığı olayla ilgili M.T., şikayetçi olduğunu ifade etti. Eşiyle şubat ayında ayrılma kararı verdiklerini anlatan M.T." Bu süreçte bazı olumsuz durumlar meydana geldi. Eşimin kardeşi daha önce de beni tehdit etti, savcılığa suç duyurusunda bulundum. En son oğlum şiddet gördüğünü söyleyince polis merkezine götürdüm. Orada da eşimi çağırdılar. O ayrı odada ifade verirken çocuğumla birlikte hava alalım diye dışarı çıkmak için kapıyı açmamla kayınım kolumdan tuttu, dışarı çekmeye çalıştı. Çocukta yanımda ben içeri kaçtım. Orada beni çocuğumun yanında darp etti" dedi.

Çocuğu ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu dile getiren M.T., olaydan sonra alınan kati raporunda ise gözünde kalıcı bulanıklık raporu verildiğini ve olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü kaydetti.

Mehmet T'nin avukatı Ahmet Serdar Çelikel ise süreçle ilgili bilgi verdi. Çelikel, müvekkilinin eşinin erkek kardeşi tarafından polis merkezinde darp edildiğini, hukuki olarak her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.

