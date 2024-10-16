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Boşanma davalarında yeni dönem başlıyor

Boşanma davalarında yeni dönem başlıyor
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AK Parti'nin Meclis'e sunacağı kanun teklifinde boşanma davalarına ilişkin madde dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre, eşlerden birinin istemesi halinde boşanmaya karar verilebilecek.

Ak Parti milletvekillerince hazırlanan ve yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamladı. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 22 maddelik teklifte, noterliklerin tatil günlerinde çalışmasına, boşanma davalarına, istinaftaki yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler yer alacak.

DAVA SÜRESİ 3 YILDAN 1 YILA İNECEK

Teklifle boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

TARAFRAFDAN BİRİNİN İSTEMESİ YETECEK

Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesinde yapılacak değişiklikle boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak bir yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilebilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki (CMK) değişiklikle de devlet üniversitelerince Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) açılabilecek.

AA

Etiketler ak parti mecli yargı paketi boşanma davası
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