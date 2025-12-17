  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Boşanma davasında ezber bozan karar: Bu sefer erkek değil, kadın nafaka ödeyecek

Boşanma davasında ezber bozan karar: Bu sefer erkek değil, kadın nafaka ödeyecek

Boşanma davasında ezber bozan karar: Bu sefer erkek değil, kadın nafaka ödeyecek
Güncelleme:

İzmir'in Tire ilçesinde görülen boşanma davasında mahkeme, işsiz olan erkek S.B.'ye aylık 5 bin lira nafaka ödenmesine karar verdi.

Tire'de yaşayan S.B. ile Ş.B, 2023 yılının Kasım ayında evlendi. Yaklaşık iki sene evli kalan çift, ağustos ayında geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı. Aile mahkemesi sıfatıyla Tire 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açıldı. Taraflar anlaşmalı boşanma için uzlaşma sağlayamadı ve birbirlerinden nafaka talep etti. 20 Kasım'da boşanma davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.

NAFAKA KARARI ÇIKTI

Duruşmada söz alan S.B.'nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirtip, bu sebepten ötürü tedbir nafakası talebinde bulundu. Ş.B.'nin avukatı ise talebin reddinin verilmesini istedi. Tarafları dinleyen hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak pastane işleten Ş.B.'nin, S.B.'ye dava tarihinden itibaren aylık 5 bin liralık tedbir nafakasının yargılama kesinleşmesine kadar ödenmesine karar verdi.

'TEBBİR NAFAKASINDA KUSUR DAHİ ARANMAZ'

S.B.'nin avukatlarından A. İslam Gezer, "Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı desteklemek amacıyla öngörülmüş maddi bir tedbirdir. Mahkemece tedbir nafakasına hükmedilirken, esas alınan temel unsur, tarafların sosyal ve ekonomik durumudur. Tedbir nafakası kararı verilirken kusur dahi aranmaz. Kadın ve erkek kanun önünde eşit haklara sahip olduğundan, erkeğin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olması halinde de bu nafakaya erkek lehine hükmedilmesi mümkündür. Bahse konu davada da erkeğin işsiz olduğu ve ekonomik ile sosyal açıdan desteklenmesi gerektiği anlaşıldığından, erkek lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir" dedi.

'KARAR, KALIPLAŞMIŞ ALGILARI ÇIKTI'

S.B.'nin avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Toplumda boşanma aşamasındaki nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine hükmedildiği yönündeki yerleşik algı gerçeği yansıtmamakta olup, kanunun ve adaletin ruhuna da aykırıdır. Kaldı ki koşullarının mevcut olması halinde, bu tedbir nafakası dava sonrasında da erkek lehine hükmedilecek yoksulluk nafakasına dönüşebilir. Sayın mahkemece, Medeni Kanun hükümleri ile kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, nafaka kurumunun getiriliş amacı da göz önünde bulundurularak yerinde bir karar verilmiş ve erkek lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Mahkemenin bu kararı, toplum nezdinde oluşmuş ve kalıplaşmış algıları yıkmakla birlikte, kanunun tam olarak tatbik edilmesi halinde ulaşılmak istenen amaca hizmet etmiştir" diye konuştu. 

DHA

text-ad
Etiketler erkeğe nafaka İşsiz boşanma davası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medyayı karıştıran iddia: Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia: Türkiye'ye BioNTech aşısı gelmedi mi? Dar sokağa giren TIR ortalığı birbirine kattı: ''Birazdan linç edileceksin'' Dar sokağa giren TIR ortalığı birbirine kattı: ''Birazdan linç edileceksin'' Belediye başkanının odasına dinleme cihazı yerleştirenler yakalandı Belediye başkanının odasına dinleme cihazı yerleştirenler yakalandı 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde ölü bulundu 16 yaşındaki kız çocuğu başından vurulmuş halde ölü bulundu İstanbul'da güpegündüz otomobile silahlı saldırı İstanbul'da güpegündüz otomobile silahlı saldırı Türkiye'nin konuştuğu adliye personeline kırmızı bülten kararı! Türkiye'nin konuştuğu adliye personeline kırmızı bülten kararı! FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken hamle Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'dan dikkat çeken hamle Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Güllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattı Güllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattı
İstanbul'da tersanede demirli gemide yangın İstanbul'da tersanede demirli gemide yangın Orta hasarlı binalar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı Orta hasarlı binalar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı Platonik aşık dehşeti: Bıçakladığı kadını kendisi hastaneye götürdü Platonik aşık dehşeti: Bıçakladığı kadını kendisi hastaneye götürdü Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem Asgari ücret için bomba kulis: Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakama çıkacak Asgari ücret için bomba kulis: Erdoğan'ın müdahalesiyle bu rakama çıkacak Ne AK Parti ne CHP! Yılın son seçim anketinde sürpriz tablo Ne AK Parti ne CHP! Yılın son seçim anketinde sürpriz tablo Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği belli oldu Türkiye'nin en güzel kadını ve en yakışıklı erkeği belli oldu Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den siyasete mi atılıyor? İlk kez yanıt verdi Kenan İmirzalıoğlu AK Parti'den siyasete mi atılıyor? İlk kez yanıt verdi