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BOTAV eski başkanı'na Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası

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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yargılanan eski Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Levent Arkan, Bodrum'da görülen davada 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum'da görülen davada mahkeme, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299/1. maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Sanığın suçun işleniş şekli, güttüğü amaç ve meydana gelen zarar dikkate alınarak 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Suçun alenen işlenmesi nedeniyle cezada 1/6 oranında artırıma gidilerek 1 yıl 9 aya çıkarıldığı kaydedildi.

Sanığın yargılama sürecindeki tutumu ve pişmanlık göstermemesi nedeniyle TCK'nın 62. maddesi uyarınca herhangi bir indirim uygulanmadı. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması ve hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilmiş olması nedeniyle yeniden suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluşmadığını belirterek HAGB uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

İstinafa başvurabilecek

Mahkeme, karar kesinleştiğinde sanığın adli sicil kaydına işlenmesi için ilgili mahkemeye ihbarda bulunulmasına da karar verdi. Sanık, kararın tebliğ edilmesinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilecek.

 

İHA

Etiketler BOTAV Levent Arkan cumhurbaşkanına hakaret Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu
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