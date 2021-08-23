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Boupendza'nın yeni adresi belli oldu

Boupendza'nın yeni adresi belli oldu

A. Hatayspor, Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için Katar'a gitmesine izin verdiğini açıkladı.

Hatayspor, adı Fenerbahçe'yle de anılan Aaron Boupendza'nın Al-Arabi'ye transferini tamamlamak için oyuncuya izin verdiklerini açıkladı.

HATAYSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA
"Boupendza'nın transfer görüşmelerini tamamlaması ve sağlık kontrolünden geçmesi için Katar'a gitmesine izin verilmiştir."

Hatayspor'un geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boupendza 22 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Hatayspor'un Boupendza transferinden 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı öğrenildi.

25 yaşındaki Gabon'lu kanat oyuncusunun ismi uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı.

Etiketler hatayspor Boupendza transfer
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