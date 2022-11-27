Box Braids Nedir?

Her sene giderek artan bir ilgiyle karşılanan box braids veya zenci örgüsü modelleri neden bu kadar talep görüyor?

Her sene giderek artan bir ilgiyle karşılanan box braids veya zenci örgüsü modelleri neden bu kadar talep görüyor?

Çoğu saç modeli veya moda akımı, yıllar içinde eskiyerek unutulup gider. Bunlar arasında perma, brezilya fönü gibi modeller sayılabilir. Kimi modeller bir anda favori olur ve ardından hızlıca unutulur. Ama bazı saç modelleri de gittikçe yükselen bir trendle ilgi çeker. Afrika örgüsü veya box braid denen modeller de bunlar arasındadır. Bu ilginin nedenlerinden biri de kuşkusuz estetik görüntüsüdür.

Koruyucu saç modelleri arasında sayılan örgüler, uygulanan kişinin saçlarını dış etkenlerden korur. Bu sayede hem görsel olarak daha havalı hem de daha sağlıklı saçlara sahip olursunuz. Bu durum gittikçe artan talebin nedenlerinden biridir. Diğer bir neden ise istenilen renk ve uzunluğa kısa bir sürede ve saçlara zarar verilmeden ulaşılmasıdır. Boya veya kaynak gibi işlemler saçları ister istemez yıpratır. Fakat örgüler hiç bir dış etken kullanmadan, sadece el becerisi ile uygulanır. Bu sayede saçlar asla zarar görmez.

Daha öncelerde bi çok ön yargı vardı bu modellere dair. Saçlara zarar verir mi? Bitlenme yapar mı? Örgüleri açmak için saçımı kazımalı mıyım gibi sorularla çok sık karşılaşırdık. Fakat gün geçtikçe ve kullanıcı sayısı arttıkça insanlar bu yargıların yersiz olduğunu gördüler.

Doğru biçimde uygulanan örgüler asla kendi saçlarınıza zarar vermeyecektir. Günlük dökülen saçlar haricinde ekstra saç dökülmesi olmayacaktır. Bu güne dek saç örgüsünden bitlenen kimseye rastgelinmemiştir. Bitlenme hijyenle alakalı bir durumdur. Kişisel bakımına özen göstermeyen insanlar bir şekilde bu sorunlarla karşılaşabilir. Örgüyle direk bir bağlantısı yoktur bu durumun. Kaldı ki sentetik saça bu tarz parazitler gelmez.

Kaynak veya boya gibi işlemlerin saça verdiği zararlar çoğu insan tarafından bilinmektedir. Kimyasal açıcılar veya yüksek ısı kullanılan tüm işlemler saçların yapısını bozarak kırılma ve kopmalara neden olacaktır. Oysa ki bu işlemlere nazaran Afrika örgüsü son derece masumdur.

Bu sebeplerden dolayı Afrika örgüleri gittikçe artan talep görmektedir. Özellikle yoğun çalışanlar veya hareketli hayat tarzına sahip olanlar için, bu tarz örgüler vaz geçilmez haldedir.

Kendi tarzını oluşturmak veya daha gösterişli saçlara sahip olmak isteyen erkekler için de oldukça ilgi çekicidir.

Erkekler için bir diğer ilgi çekici model de cornrows örgülerdir. Kullanım rahatlığı ve model bolluğu bu tarz örgüleri vaz geçilmez kılmaktadır.