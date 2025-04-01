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Boykot edilen şirket pes etti: ''Projelerin tamamından çekiliyoruz''

Boykot edilen şirket pes etti: ''Projelerin tamamından çekiliyoruz''
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Dünyaca ünlü sanatçıların konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi, Espressolab'i boykot edenleri vatan hainliğiyle suçlamıştı. Bunun üzerine sosyal medyada başlatılan boykot çağrıları sonuç verdi. Şirket, projelerin tamamından çekildiğini açıkladı.

Dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams ve Muse'un İstanbul konserlerini organize eden DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'ın, Espressolab'i boykot eden gençlere "vatan haini" dediği paylaşımları ortaya çıktı.

BOYKOT SONUÇ VERDİ

Özkan'ın eylemcileri hedef alan paylaşımının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medyada boykot çağrısı yükseldi. Binlerce vatandaş, söz konusu şirketin düzenlediği konserleri ve etkinlikleri boykot edeceğini açıkladı.

Sosyal medyada da birçok kullanıcı, ünlü müzik grubu Muse'un gönderilerinin altına yorumlar yaparak, 'boykot' gerekçesiyle Türkiye'ye gelmemeleri çağrısında bulundu.

Özkan, gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı, daha sonra tekrar açtı.

"TÜM ORGANİZASYONLARDAN ÇEKİLİYORUZ"

Son olarak tepkilerin ardındaki DBL Entertainment şirketinin sahibi Abdülkadir Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Özkan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir.

Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum.

İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.

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Etiketler boykot organizasyon
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