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Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı

Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde duran cansız mankenin çalınma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Şanlıurfa’da bir mağazanın önünde duran cansız manken çalındı. Mağaza sahibi Salih Demir, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken çevredekilerin duyarsız kalmasına çok şaşırdığını söyleyerek, ‘‘Mevzu hırsızlık değil. Önemli olan, biri gelip mankeni alıp gidiyor ve çevresinde bir dünya insan var ama kimse elini uzatıp durdurmuyor’’ dedi.

Etiketler manken çalınma çalınma anı
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