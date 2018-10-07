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  3. 07 Ekim 2018 13:51

Böyle sünnet düğünü ne görüldü ne de duyuldu

Şanlıurfa'da işadamı Enver Geçgel'in oğlu Feridun, kendisi için yapılan sünnet düğününde takılan altınları taşımak

Böyle sünnet düğünü ne görüldü ne de duyuldu
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Şanlıurfa'da işadamı Enver Geçgel, oğlu Feridun (8) için sünnet düğünü yaptı. 500 kişinin katıldığı düğün sonunda küçük Feridun, takılan altınları taşımakta zorlandı.

Geçgel’e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı.
Şedadi aşiretine mensup iş adamı Enver Geçgel, oğlu Feridun için bir otelde sünnet düğünüyaptı. Yerel sanatçıların sahneye çıktığı sünnet düğününe katılan 500 davetli, seslendirilen Türkçe ve Kürtçe parçalar eşliğinde halay çekti. Dolar atmanın yasak olduğu düğünde davetliler salona kral tahtıyla getirilen Feridun Geçgelin başına 5, 10 ve 20 liralık banknot attı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, sünnet olan Feridun Geçgel’e davetliler; 100 çeyrek, 150 yarım, 200 tam altın ile 180 bin lira nakit para taktı.

DHA

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