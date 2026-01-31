Böylesi görülmemişti... Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik araç sahiplerinin uykularını kaçıracak bir zam olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Benzine, motorine ve LPG'ye tarihin en büyük zammı geliyor. Yapılacak zamlar toplamda 4 TL 45 kuruşu bulacak. İşte yeni haftada yakıt türü ne olursa olsun tüm araç sahiplerini etkileyecek olan zammın detayları...
Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarında Ocak ayında peşpeşe gelen zamlar Şubat ayında da akaryakıt fiyatlarını uçuracak.
Ocak ayında hem motorine hem de benzine arka arkaya gelen zamların ardından hem yeni hafta hem de Şubat ayı da dev gibi bir akaryakıt zamlarıyla başlıyor.
Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına gelecek zamların toplamı 4 TL 45 Kuruş'u bulacak.
Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, 4 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 TL 50 Kuruş, LPG'ye ise 70 kuruş zam gelecek.
Motorin ve LPG'deki zammın ardından 5 Şubat Perşembe günü de benzine 1 TL 25 Kuruşluk bir zam geliyor.
Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanmıştı. Motorin fiyatına 21 Ocak'ta 1 TL, 23 Ocak'ta ise 1 lira 43 kuruş, 27 Ocak'ta ise 1 TL daha zam yapılmıştı.
İşte 31 Ocak Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ANKARA
|56.17
|58.51
|29.17
|ISTANBUL (AVRUPA)
|55.27
|57.43
|29.29
|ISTANBUL (ANADOLU)
|55.09
|57.25
|28.69
|IZMIR
|56.46
|58.78
|29.09
|ADANA
|57.08
|59.35
|29.61
|ADIYAMAN
|57.46
|59.76
|29.74
|AFYON
|57.33
|59.73
|29.14
|AGRI
|57.81
|60.12
|30.29
|AKSARAY
|57.16
|59.43
|29.01
|AMASYA
|56.79
|59.08
|29.79
|ANTALYA
|57.43
|59.83
|29.34
|ARDAHAN
|57.24
|59.55
|30.09
|ARTVIN
|57.05
|59.36
|30.64
|AYDIN
|56.73
|59.05
|29.24
|BALIKESIR
|56.79
|59.11
|28.79
|BARTIN
|56.51
|58.63
|28.85
|BATMAN
|57.67
|60.08
|29.74
|BAYBURT
|56.96
|59.27
|29.89
|BILECIK
|56.14
|58.26
|28.69
|BINGOL
|57.82
|60.23
|29.99
|BITLIS
|57.80
|60.21
|29.81
|BOLU
|56.23
|58.35
|29.00
|BURDUR
|57.24
|59.64
|29.29
|BURSA
|56.26
|58.38
|28.69
|CANAKKALE
|56.82
|59.14
|28.89
|CANKIRI
|56.60
|58.91
|29.40
|CORUM
|56.83
|59.14
|29.34
|DENIZLI
|56.97
|59.29
|28.99
|DIYARBAKIR
|57.68
|60.09
|29.86
|DUZCE
|56.10
|58.22
|28.85
|EDIRNE
|56.31
|58.65
|29.39
|ELAZIG
|57.79
|60.20
|29.51
|ERZINCAN
|57.18
|59.49
|29.89
|ERZURUM
|57.24
|59.55
|29.69
|ESKISEHIR
|56.50
|58.62
|28.79
|GAZIANTEP
|57.17
|59.47
|29.31
|GIRESUN
|56.99
|59.30
|29.79
|GUMUSHANE
|56.96
|59.27
|29.89
|HAKKARI
|57.85
|60.26
|30.37
|HATAY
|56.91
|59.21
|29.41
|IGDIR
|57.83
|60.14
|30.29
|ISPARTA
|57.32
|59.72
|29.24
|KAHRAMANMARAS
|57.19
|59.49
|29.44
|KARABUK
|56.52
|58.64
|28.85
|KARAMAN
|57.14
|59.41
|29.71
|KARS
|57.25
|59.56
|30.19
|KASTAMONU
|56.92
|59.23
|29.85
|KAYSERI
|57.25
|59.52
|29.11
|KILIS
|56.93
|59.23
|29.61
|KIRIKKALE
|56.47
|58.78
|29.02
|KIRKLARELI
|56.27
|58.61
|29.29
|KIRSEHIR
|56.53
|58.84
|29.12
|KOCAELI
|55.63
|57.75
|28.49
|KONYA
|57.27
|59.66
|29.21
|KUTAHYA
|57.13
|59.33
|29.24
|MALATYA
|57.47
|59.77
|29.77
|MANISA
|56.53
|58.85
|29.14
|MARDIN
|57.72
|60.13
|29.74
|MERSIN
|57.06
|59.33
|29.91
|MUGLA
|56.97
|59.29
|29.14
|MUS
|57.82
|60.23
|30.08
|NEVSEHIR
|57.14
|59.41
|29.21
|NIGDE
|57.09
|59.36
|29.01
|ORDU
|56.80
|59.09
|29.39
|OSMANIYE
|56.92
|59.22
|29.74
|RIZE
|56.94
|59.25
|29.89
|SAKARYA
|55.93
|58.05
|28.59
|SAMSUN
|56.78
|59.07
|29.39
|SANLIURFA
|57.41
|59.71
|29.71
|SIIRT
|57.71
|60.12
|29.94
|SINOP
|56.81
|59.10
|29.89
|SIRNAK
|57.81
|60.22
|30.05
|SIVAS
|57.22
|59.53
|29.69
|TEKIRDAG
|55.88
|58.22
|29.09
|TOKAT
|56.82
|59.11
|29.89
|TRABZON
|56.93
|59.24
|29.49
|TUNCELI
|57.82
|60.23
|30.31
|USAK
|56.97
|59.29
|29.24
|VAN
|57.81
|60.12
|29.71
|YALOVA
|55.94
|58.06
|28.59
|YOZGAT
|56.88
|59.19
|29.32
|ZONGULDAK
|56.45
|58.57
|29.25
Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol