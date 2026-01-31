Böylesi görülmemişti... Benzin, motorin ve LPG'ye dev gibi bir zam geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik araç sahiplerinin uykularını kaçıracak bir zam olarak akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Benzine, motorine ve LPG'ye tarihin en büyük zammı geliyor. Yapılacak zamlar toplamda 4 TL 45 kuruşu bulacak. İşte yeni haftada yakıt türü ne olursa olsun tüm araç sahiplerini etkileyecek olan zammın detayları...

Türkiye'de yağmur gibi yağan zamlar aralıksız devam ederken akaryakıt fiyatlarında Ocak ayında peşpeşe gelen zamlar Şubat ayında da akaryakıt fiyatlarını uçuracak.

Ocak ayında hem motorine hem de benzine arka arkaya gelen zamların ardından hem yeni hafta hem de Şubat ayı da dev gibi bir akaryakıt zamlarıyla başlıyor.

Hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına gelecek zamların toplamı 4 TL 45 Kuruş'u bulacak.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre, 4 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 TL 50 Kuruş, LPG'ye ise 70 kuruş zam gelecek.

Motorin ve LPG'deki zammın ardından 5 Şubat Perşembe günü de benzine 1 TL 25 Kuruşluk bir zam geliyor.

Hatırlanacağı gibi 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş, 17 Ocak'ta ise motorinin litre fiyatı 1 lira 61 kuruş zamlanmıştı. Motorin fiyatına 21 Ocak'ta 1 TL, 23 Ocak'ta ise 1 lira 43 kuruş, 27 Ocak'ta ise 1 TL daha zam yapılmıştı.

İşte 31 Ocak Cumartesi günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Not: Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ANKARA 56.17 58.51 29.17 ISTANBUL (AVRUPA) 55.27 57.43 29.29 ISTANBUL (ANADOLU) 55.09 57.25 28.69 IZMIR 56.46 58.78 29.09 ADANA 57.08 59.35 29.61 ADIYAMAN 57.46 59.76 29.74 AFYON 57.33 59.73 29.14 AGRI 57.81 60.12 30.29 AKSARAY 57.16 59.43 29.01 AMASYA 56.79 59.08 29.79 ANTALYA 57.43 59.83 29.34 ARDAHAN 57.24 59.55 30.09 ARTVIN 57.05 59.36 30.64 AYDIN 56.73 59.05 29.24 BALIKESIR 56.79 59.11 28.79 BARTIN 56.51 58.63 28.85 BATMAN 57.67 60.08 29.74 BAYBURT 56.96 59.27 29.89 BILECIK 56.14 58.26 28.69 BINGOL 57.82 60.23 29.99 BITLIS 57.80 60.21 29.81 BOLU 56.23 58.35 29.00 BURDUR 57.24 59.64 29.29 BURSA 56.26 58.38 28.69 CANAKKALE 56.82 59.14 28.89 CANKIRI 56.60 58.91 29.40 CORUM 56.83 59.14 29.34 DENIZLI 56.97 59.29 28.99 DIYARBAKIR 57.68 60.09 29.86 DUZCE 56.10 58.22 28.85 EDIRNE 56.31 58.65 29.39 ELAZIG 57.79 60.20 29.51 ERZINCAN 57.18 59.49 29.89 ERZURUM 57.24 59.55 29.69 ESKISEHIR 56.50 58.62 28.79 GAZIANTEP 57.17 59.47 29.31 GIRESUN 56.99 59.30 29.79 GUMUSHANE 56.96 59.27 29.89 HAKKARI 57.85 60.26 30.37 HATAY 56.91 59.21 29.41 IGDIR 57.83 60.14 30.29 ISPARTA 57.32 59.72 29.24 KAHRAMANMARAS 57.19 59.49 29.44 KARABUK 56.52 58.64 28.85 KARAMAN 57.14 59.41 29.71 KARS 57.25 59.56 30.19 KASTAMONU 56.92 59.23 29.85 KAYSERI 57.25 59.52 29.11 KILIS 56.93 59.23 29.61 KIRIKKALE 56.47 58.78 29.02 KIRKLARELI 56.27 58.61 29.29 KIRSEHIR 56.53 58.84 29.12 KOCAELI 55.63 57.75 28.49 KONYA 57.27 59.66 29.21 KUTAHYA 57.13 59.33 29.24 MALATYA 57.47 59.77 29.77 MANISA 56.53 58.85 29.14 MARDIN 57.72 60.13 29.74 MERSIN 57.06 59.33 29.91 MUGLA 56.97 59.29 29.14 MUS 57.82 60.23 30.08 NEVSEHIR 57.14 59.41 29.21 NIGDE 57.09 59.36 29.01 ORDU 56.80 59.09 29.39 OSMANIYE 56.92 59.22 29.74 RIZE 56.94 59.25 29.89 SAKARYA 55.93 58.05 28.59 SAMSUN 56.78 59.07 29.39 SANLIURFA 57.41 59.71 29.71 SIIRT 57.71 60.12 29.94 SINOP 56.81 59.10 29.89 SIRNAK 57.81 60.22 30.05 SIVAS 57.22 59.53 29.69 TEKIRDAG 55.88 58.22 29.09 TOKAT 56.82 59.11 29.89 TRABZON 56.93 59.24 29.49 TUNCELI 57.82 60.23 30.31 USAK 56.97 59.29 29.24 VAN 57.81 60.12 29.71 YALOVA 55.94 58.06 28.59 YOZGAT 56.88 59.19 29.32 ZONGULDAK 56.45 58.57 29.25

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.